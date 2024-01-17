реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Крещенский Сочельник: традиции, приметы, что можно и нельзя делать 18 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Крещенский Сочельник: традиции, приметы, что можно и нельзя делать 18 января

В Сочельник начинаются традиционные крещенские купания

18 января к концу подходят Святки – период празднования Рождества и православные верующие начинают готовиться к важному торжеству – Крещению Господню. У этого праздника тоже есть свой Сочельник, день накануне, которому церковь придает особое значение. Отметим, что в 2024 году Крещенский Сочельник приходится на четверг.

Крещенский Сочельник предваряет событие Богоявления, когда Иисус был крещен Иоанном Предтечей в реке Иордан.

По традиции, 18 января после литургии в Крещенский Сочельник в храмах проводится обряд водоосвящения, который повторяется и на следующий день.

Напомним, что как и в Рождественский Сочельник, христиане соблюдают пост. В пищу разрешается употреблять только сочиво, традиционное блюдо, представляющее собой отварное пшено с медом, соком или изюмом. Другую пищу до утренней литургии 19 января и первого глотка освященной крещенской воды употреблять не полагается. Отметим, что запреты не являются категоричными, а это значит, что можно обойтись постными блюдами и опираться на медицинские рекомендации, не пренебрегая здоровьем.

Крещенскую воду принято пить с молитвой, натощак, вместе с кусочком просфоры. Кроме того, святой водой окропляют жилище и домашних животных, предлагают больным для исцеления, умывают детей.

По традиции в Сочельник начинаются и традиционные крещенские купания, которые продолжаются и в день праздника.

Крещенский Сочельник принято наводить порядок и в доме – провести генеральную уборку, вымести грязь из труднодоступных мест и вынести мусор.

В народе в Крещенский Сочельник принято устраивать гадания. Однако церковь подобные обряды не приветствует.

Категорически нельзя в Сочельник и на само Крещение действовать с дурными помыслами, злословить и ругаться с близкими.

Приметы

  • Метель – через три месяца также будет метель.
  • Чистое небо ночью – к хорошему урожаю бобовых.
  • Снегопад в течение дня – к урожаю гречихи.
  • Снег идет – пчелы хорошо роиться будут.

яндекс погода , прогноз погоды на неделю ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Возбуждено уголовное дело

18.01.2024

 Новости Алтай

Яйца в магазинах подешевели впервые с июня. Падение цен вас рассмешит

18.01.2024

 Новости Алтай

Финляндия готова немедленно открыть границу с РФ, но есть условие: новости СВО за 17 января

18.01.2024

 Новости Алтай

Салливан: сейчас идет жесткое соперничество за право определять миропорядок

18.01.2024

 Новости Алтай

Суд принял иск на Ивлееву и МТС на 1 млрд рублей за скандальную вечеринку

18.01.2024

 Новости Алтай

В Чикаго водители Tesla из-за морозов не могут зарядить электрокары и бросают их

18.01.2024

 Новости Алтай

Изморозь и туман: в Алтайском крае 18 января будет без осадков

18.01.2024

 Новости Алтай

Крещенский Сочельник: традиции, приметы, что можно и нельзя делать 18 января

18.01.2024

 Происшествия

Жительница Барнаула почуяла неладное, когда инвестиции мошенникам превысили 1 млн

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске