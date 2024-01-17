Крещенский Сочельник: традиции, приметы, что можно и нельзя делать 18 января

В Сочельник начинаются традиционные крещенские купания

18 января к концу подходят Святки – период празднования Рождества и православные верующие начинают готовиться к важному торжеству – Крещению Господню. У этого праздника тоже есть свой Сочельник, день накануне, которому церковь придает особое значение. Отметим, что в 2024 году Крещенский Сочельник приходится на четверг.

Крещенский Сочельник предваряет событие Богоявления, когда Иисус был крещен Иоанном Предтечей в реке Иордан.

По традиции, 18 января после литургии в Крещенский Сочельник в храмах проводится обряд водоосвящения, который повторяется и на следующий день.

Напомним, что как и в Рождественский Сочельник, христиане соблюдают пост. В пищу разрешается употреблять только сочиво, традиционное блюдо, представляющее собой отварное пшено с медом, соком или изюмом. Другую пищу до утренней литургии 19 января и первого глотка освященной крещенской воды употреблять не полагается. Отметим, что запреты не являются категоричными, а это значит, что можно обойтись постными блюдами и опираться на медицинские рекомендации, не пренебрегая здоровьем.

Крещенскую воду принято пить с молитвой, натощак, вместе с кусочком просфоры. Кроме того, святой водой окропляют жилище и домашних животных, предлагают больным для исцеления, умывают детей.

По традиции в Сочельник начинаются и традиционные крещенские купания, которые продолжаются и в день праздника.

Крещенский Сочельник принято наводить порядок и в доме – провести генеральную уборку, вымести грязь из труднодоступных мест и вынести мусор.

В народе в Крещенский Сочельник принято устраивать гадания. Однако церковь подобные обряды не приветствует.

Категорически нельзя в Сочельник и на само Крещение действовать с дурными помыслами, злословить и ругаться с близкими.

Приметы

Метель – через три месяца также будет метель.

Чистое небо ночью – к хорошему урожаю бобовых.

Снегопад в течение дня – к урожаю гречихи.

Снег идет – пчелы хорошо роиться будут.

яндекс погода , прогноз погоды на неделю ,

Взято отсюда