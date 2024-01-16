реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Крещенский городок начали строить в Барнауле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Подрядчик расчистит место для купели, оборудует мостки

Крещенский городок начали строить в Барнауле

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Строительство крещенского городка началось на Оби в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

“Здесь будет возведена иордань и снежная часовня, изготовлены ледяные кафедры, выполнено устройство и опора ледяного креста. Для оборудования места купания будет проведена расчистка купели, обустроены мостки, подготовлены раздевалки для переодевания и обогрева”, – сказано в сообщении.

Литургии, после которых горожане смогут окунуться в купель, пройдут в Барнауле 18 и 19 января. Также в городе состоится крестный ход. В 11 часов люди выйдут от Знаменского монастыря, а закончится ход на территории Речного вокзала.

Над строительством купелей работают подрядчик и организация МБУ “Благоустройство и озеленение”.  

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Интересное

В Барнауле белоснежный BMW 7-Series в бронепленке продают за 7,5 млн рублей

16.01.2024

 Интересное

Силовики проверяют сестру арестованного вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева

16.01.2024

 Интересное

Стало известно о состоянии 8-летнего мальчика, которого сбил КамАЗ в Барнауле

16.01.2024

 Интересное

Воронеж подвергся массовым атакам беспилотников, пострадал ребенок

16.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле на площади Сахарова демонтировали новогодний городок и открыли проезд

16.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле строят Крещенский городок в районе Речного вокзала

16.01.2024

 Интересное

В Барнауле открылся штаб общественной поддержки Алтайского края

16.01.2024

 Интересное

В Москве простились с народным артистом СССР Юрием Соломиным

16.01.2024

 Интересное

Что известно о сбитых российских самолетах над Азовским морем

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске