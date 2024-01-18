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Крестный ход до Речного вокзала пройдет в Барнауле 19 января

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Крестный ход до Речного вокзала пройдет в Барнауле 19 января

Фото: "Толк"

Маршрут крещенского крестного хода проляжет от Знаменского монастыря до крещенского городка, где состоятся основные мероприятия православного праздника

18 и 19 января в храмах, соборах и церквях Барнаула пройдут литургии, после которых горожане смогут окунуться в купель и взять освященной воды. Также будет и традиционный крестный ход, напомнили в администрации города.

19 января в Знаменском монастыре в 8.30 состоится Божественная литургия. После нее в 11.00 начнется крестный ход.

Его маршрут проляжет от Знаменского монастыря (улица Большая Олонская, 26) по улице Большой Олонской до улицы Мамонтова, далее по проезжей части улицы Мамонтова до проспекта Ленина с выходом на территорию площади Баварина, затем по проезжей части с выходом на территорию Речного вокзала.

Напомним, что в городе будет две купели для омовения: на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка, а также на Оби у Речного вокзала, где обустроили крещенский городок.

Ранее барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель .

Взято отсюда.

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