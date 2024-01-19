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Крестный ход и освящение воды: в Барнауле празднуют Крещение Господне. Фото

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По традиции утром 19 января в Знаменском монастыре прошла Божественная литургия, после чего состоялся крестный ход до главной купели города

Православные отмечают 19 января Крещение Господне – один из самых важных церковных праздников.

Согласно многолетней традиции утром в Знаменском монастыре состоялась Божественная литургия, после которой начался крестный ход до главной купели города на реке Оби.

Как передает с места событий корреспондент “Толка”, затем во главе с митрополитом Сергием был совершен чин освящения воды, после которого все желающие могли набрать речную воду в бутылки.

Кстати, сегодня крещенскую воду горожане могут получить во всех городских храмах.

Также отметим, что купель на Оби станет одной из двух городских площадок для крещенских купаний. Вторая расположена на озере Пионерском.

Взято отсюда

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