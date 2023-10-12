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Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Действия футболиста по местным законам считаются прелюбодеянием

Фото: pxhere.com

Известному португальскому футболисту, нападающему саудовского футбольного клуба “Аль-Наср” Криштиану Роналду в Иране грозит 99 ударов плетью. Об этом сообщает Rouydad24.

Накануне футболист встречался с художницей с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. В конце встречи Роналду обнял ее и поцеловал голову. 

В Иране подобные действия считают прелюбодеянием, за что законом предусмотрено наказание в виде 99 ударов плетью.

город Горняк

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