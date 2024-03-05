При этом на афише имя певицы не заявлено

Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com

Российская певица Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле, который состоится 7 марта. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Орбакайте примет участие в программе под названием “Будьте счастливы всегда!”. Она пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

При этом на афише имя исполнительницы не указано.

Ранее сообщалось, что Орбакайте упала на сцене во время выступления в Санкт-Петербурге. Видео падения певицы опубликовали в социальных сетях.

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