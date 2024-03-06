Патрульный корабль "Сергей Котов" Фото: Черноморский флот/ kchf.ru

Военные корреспонденты и СМИ сообщили подробности атаки ВСУ на корабль “Сергей Котов”. Официальных комментариев от Минобороны РФ все еще нет

Официальных комментариев от Минобороны России об атаке и потере корабля “Сергей Котов” нет. Свою версию, как развивались события, публикуют военные корреспонденты и СМИ.

Что известно об атаке на корабль “Сергей Котов”

В ночь на 5 марта 2024 года ВСУ атаковали российский патрульный корабль “Сергей Котов”.

По информации военкора Михаила Звинчука, около полуночи “Сергей Котов”, который стоял на боевом дежурстве к югу от Керченского пролива, был атакован пятью безэкипажными катерами ВСУ, рассказывает “Царьград”.

Отмечается, что удар был подготовлен. Перед атакой катера дрейфовали в центральной части Черного моря.

Патрульный корабль “Сергей Котов” Фото: Черноморский флот/ kchf.ru

По мнению Звинчука, катера-камикадзе попали в патрульный корабль, потому что такие суда не оснащены нужными средствами защиты. Он отметил, что у корабля нет ни ПВО, ни средств противолодочной обороны. И в целом на один корабль приходится всего два пулемета, а этого мало для поражения групповых целей.

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