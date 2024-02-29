реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кровавые разборки в трамвае. В Барнауле пассажир избил кондуктора

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Полиция задержала за «хулиганство» напавшего на кондуктора жителя Барнаула

Кровавые разборки в трамвае. В Барнауле пассажир избил кондуктора

Конфликт в трамвае возник из-за работы дверей

28 февраля после десяти часов вечера в полупустом барнаульском трамвае №10 вспыхнул конфликт, который завершился избиением кондуктора. На видеозаписи, представленной очевидцами в сообществе «Инцидент Барнаул» видно, как разбушевавшийся пассажир с громким криком «Кто на… кто пошел…» с силой бьет кондуктора до крови, не реагируя на просьбы остановиться.

Сообщение о случившемся тем же вечером поступило в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, на место происшествия направился наряд патрульно-постовой службы полиции и задержал подозреваемого, доставив для разбирательства в отдел. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

В Горэлектротрансе пояснили, что кондуктор сегодня не вышел на линию по состоянию здоровья. Мужчину характеризуют как трудолюбивого сотрудника, к которому замечаний не было.

– Конфликт возник из-за плохо открывающихся и закрывающихся дверей,- пояснили в пресс-службе Горэлектротранса.

Сам пострадавший кондуктор от комментариев отказался.

Пассажир рейса «Барнаул-Москва» рассказал о последствиях ЧП с экс-депутатом

Взято отсюда
29.02.2024

горняк22 телеграм

До -11 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 февраля

Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман Заснеженная…

Узнать больше

Россиянкам назвали самые модные окрашивания волос в 2024 году

Парикмахер Левина: солнечный блонд и рыжие волосы будут в моде…

Узнать больше

Осужденного легионера «Спартака» не пустили в самолет в Дубае

Metaratings: осужденного игрока «Спартака» Промеса не пустили в самолет в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp