Кровопролитие между Израилем и Палестиной: Решение предложил Лавров
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09 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что необходимо срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной. Пишет Царьград.
Как отметил Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, следует не только срочно остановить боестолкновения, но и решить проблему с гражданскими лицами.
“Которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации”, – подчеркнул глава МИД России.
Кроме того, крайне важно уделить особое внимание “причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения”, заявил Сергей Лавров.
Россия и Лига арабских государств могут и должны внести свой вклад в решение проблем прекращения кровопролития, считает он.
ФОТО: © PETROV SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS
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