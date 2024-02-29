Визит Жириновского в Барнаул, 2007 год Фото: Олег Укладов

Уже несколько раз после смерти Владимира Жириновского в Сети всплывали его точные предсказания, которые сбылись или сбываются сейчас. Появилось очередное “пророчество” – о ситуации в Приднестровье

В Сети появилось видео с новым предсказанием Владимира Жириновского. На этот раз оно касается обострения ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

Жириновский заявлял, что Россия готова дать жесткий отпор Молдавии в случае эскалации конфликта.

“Наш ответ будет жесткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта”, – сказал Жириновский. Его цитирует “МК”.

По словам политика, ударить по складам с оружием в селе Колбасны в Приднестровье Молдавия не решится, так как от взрыва “Европа содрогнется”.

“И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем”, – говорил Владимир Жириновский, отмечает Lenta.Ru.

Жириновский призвал западные страны “сидеть скромно”, потому что Молдавия – маленькая страна и там стоят отборные российские войска, которые “пол-Европы могут пропахать”.

Что еще предсказывал Жириновский

За последние пару лет Владимир Жириновский прославился как предсказатель. В своих выступлениях он говорил о многих вещах, которые впоследствии произошли.

Например, на одном из выступлений в Госдуме Владимир Жириновский назвал время и дату: четыре часа утра 22 февраля 2022 года. По его словам, в это время заработает некая программа, если Минские соглашения не будут выполнены.

“Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный”, – сказал Жириновский. Его цитирует Regnum.

Также Владимир Жириновский оставил прогноз на 2024 год, сообщает “Главный региональный”. Жириновский говорил, что новой горячей точкой планеты станет Ближний Восток, пишет издание “360”.

“Иран – это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события”, – говорил Жириновский.

В 2023 году это предсказание уже сбылось, пишет портал “Царьград”.

Взято отсюда