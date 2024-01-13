Крупная пробка собралась на Павловском тракте в Барнауле

Ее причиной стали два ДТП
Фото: amic.ru
Пробка протяженностью 2,5 км собралась на Павловском тракте в сторону центра в Барнауле днем 13 января, рассказала очевидица amic.ru.
“На Павловском в центр какая-то сумасшедшая пробка. Просто стоим и все”, – написала нам горожанка.
По данным 2ГИС, затор растянулся от дома № 223 до перекрестка с проспектом Строителей — на нем произошли два ДТП.
Также пробки наблюдаются на Взлетной, Солнечной Поляне и некоторых других улицах. В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.
горняк
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