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Крупная пробка собралась на Павловском тракте в Барнауле

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Ее причиной стали два ДТП

Крупная пробка собралась на Павловском тракте в Барнауле

Фото: amic.ru

Пробка протяженностью 2,5 км собралась на Павловском тракте в сторону центра в Барнауле днем 13 января, рассказала очевидица amic.ru.

“На Павловском в центр какая-то сумасшедшая пробка. Просто стоим и все”, – написала нам горожанка.

По данным 2ГИС, затор растянулся от дома № 223 до перекрестка с проспектом Строителей — на нем произошли два ДТП.

Также пробки наблюдаются на Взлетной, Солнечной Поляне и некоторых других улицах. В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.

горняк

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