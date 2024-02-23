Крупная пробка собралась в центре Барнаула из-за аварии

По словам очевидца, на проспекте Строителей в сторону центра транспорт “стоит колом”

Пробка / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле днем 23 февраля собралась крупная пробка на проспекте Строителей из-за ДТП, сообщил нашему агентству очевидец.

“На Строителей возле дома с часами ДТП: столкнулись “Газель” 50-го маршрута и что-то джипоподобное. Проспект в центр колом стоит”, – рассказал он.

Сведения об аварии также подтверждает сервис 2ГИС. На момент публикации заметки пробка по нечетной стороне Строителей растянулась от поворота с парковки ТРЦ Galaxy до пересечения с Красноармейским.

Кроме того, затор наблюдается и в переулке Ядринцева.Изображение: 2ГИС

город Горняк



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