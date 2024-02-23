реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Крупная пробка собралась в центре Барнаула из-за аварии

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По словам очевидца, на проспекте Строителей в сторону центра транспорт “стоит колом”

Крупная пробка собралась в центре Барнаула из-за аварии

Пробка / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле днем 23 февраля собралась крупная пробка на проспекте Строителей из-за ДТП, сообщил нашему агентству очевидец.

“На Строителей возле дома с часами ДТП: столкнулись “Газель” 50-го маршрута и что-то джипоподобное. Проспект в центр колом стоит”, – рассказал он.

Сведения об аварии также подтверждает сервис 2ГИС. На момент публикации заметки пробка по нечетной стороне Строителей растянулась от поворота с парковки ТРЦ Galaxy до пересечения с Красноармейским.

Кроме того, затор наблюдается и в переулке Ядринцева.Изображение: 2ГИС

город Горняк

Источник

горняк22 телеграм
Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

Глава МИД Украины Кулеба: ЕС поставит Киеву 170 тысяч снарядов…

Узнать больше
В ЕК заявили о подготовке программы переговоров о вступлении Украины в ЕС

В ЕК заявили о подготовке программы переговоров о вступлении Украины в ЕС

ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в…

Узнать больше
В Запорожской области рассказали о выселении не согласных со спецоперацией людей

В Запорожской области рассказали о выселении не согласных со спецоперацией людей

Балицкий: не согласных со СВО жителей Запорожской области выселяли на…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp