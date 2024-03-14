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«Крупнее Эвереста»: к Земле летит гигантская комета

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13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Гигантская комета 12P/Понс-Брукс приближается к Земле, предупреждают ученые. По размерам она превосходит гору Эверест. Эту информацию сообщает издание Daily Mail. Ученые также отмечают, что комета достигнет своей самой близкой точки к Солнцу 21 апреля, и в ближайшее время ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Как передает NEWS.RU.

По словам ученых, комета представляет собой гигантское ледяное тело диаметром 20 км и относится к классу криовулканических. Это значит, что при нагреве внутри кометы растет давление, и выбрасываются пыль, газ и лед. Однажды такой случай привел к образованию дымки, напоминающей рога. Именно из-за этого комета была названа Дьявольской кометой.

Светимость кометы 12P/Понс-Брукс будет возрастать в ближайшие недели, заявили астрономы. Условия для ее наблюдения будут благоприятными, если отсутствует дымка или яркий свет луны. Комету можно будет увидеть невооруженным глазом, однако больше шансов увидеть ее будет у людей, воспользовавшихся телескопом или биноклем. Ученые подчеркивают, что комета будет видна жителям Северного полушария.

Фото: из открытых источников 

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Автор: glavred

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