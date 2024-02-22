Крупнейший провал в истории. Учения вскрыли истинную силу НАТО

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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Великобритании произошло ЧП, которое чуть не привело к гибели министра обороны страны. Несмотря на это, британское Министерство обороны подчеркнуло, что результаты теста показали эффективность сил ядерного сдерживания страны. Первый за последние годы запуск ракеты Trident II с атомной подлодки HMS Vanguard завершился аномалией, как сообщает таблоид The Sun.

Ускорители первой ступени не сработали, и ракета с муляжами боеголовок упала в океан рядом с субмариной, на которой находились министр обороны Грант Шэппс и глава ВМС. Хотя ракета взлетела, она просто упала рядом с ними, сообщил источник в Министерстве обороны.

Пуск ракеты Trident II был запланирован для поражения заданной территории после преодоления 6 тысяч км, но в связи с так называемым инцидентом цель не была достигнута. В настоящее время расследование по данному инциденту уже начато, и компетентные органы собираются поднять ракету со дна океана.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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Горняк22