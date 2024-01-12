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Крупные пробки сковали Барнаул утром 12 января

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Заторы отмечаются по всему городу

Крупные пробки сковали Барнаул утром 12 января

Изображение: 2ГИС

9-балльные пробки сковали Барнаул утром 12 января, следует из данных 2ГИС.

Крупные заторы отмечаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также улицах Кутузова, Солнечной Поляне, Юрина, Матросова, Молодежной, Профинтерна, проспекте Строителей, в поселке Пригородном и других участках.

Ситуация на дорогах осложняется гололедицей.

По прогнозу сегодня в Барнауле будет до -16 градусов. Преимущественно без осадков, но с ветром до 9 м/с.

Горняк22

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