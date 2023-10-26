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Крупные пробки сковали Барнаул утром 26 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заторы наблюдаются даже далеко за пределами центра

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 26 октября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Советской Армии, Власихинской и Кутузова.

Также местами загружены улицы Просторная, Энтузиастов, Юрина, Гущина, Цеховая и некоторые другие.

Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.

новости Локтевский

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