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Крупные пробки сковали Барнаул утром 4 марта

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Движение затруднено по всему городу

Крупные пробки сковали Барнаул утром 4 марта

Пробки в Барнауле утром 4 марта / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 4 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

По состоянию на 08:15, движение сильно затруднено на Змеиногорском и Павловском трактах. Также большие заторы наблюдаются на Власихинской, Малахова, Попова, Солнечной Поляне, Юрина, Матросова, Воровского, Кутузова и шоссе Ленточный Бор. Кроме того, местами транспорт медленно едет по проспектам Строителей, Красноармейскому, Ленина и Калинина.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле потеплеет до -4 градусов, временами снег и метель. На дорогах местами сохранится гололедица.

Горняк22

Источник

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