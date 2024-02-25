Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел в частном доме на улице Малиновой в Барнауле. Как сообщает пресс-центр МЧС Алтайского края, возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров.
На месте происшествия задействованы 28 человек личного состава, семь пожарных автоцистерн, в условиях сильного задымления работали три звена газодымозащиты.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
новости Локтевский
Источник