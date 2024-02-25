Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в частном доме на улице Малиновой в Барнауле. Как сообщает пресс-центр МЧС Алтайского края, возгорание локализовали на площади 100 квадратных метров.

На месте происшествия задействованы 28 человек личного состава, семь пожарных автоцистерн, в условиях сильного задымления работали три звена газодымозащиты.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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