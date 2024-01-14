Экономисты рассказали, что происходит в сфере птицеводства и стоит ли ждать дальнейшего подорожания

В последнее время россияне всё чаще сталкиваются с проблемой резкого подорожания яиц и куриного мяса. Яйца — один из самых популярных и доступных продуктов питания в России. Однако с октября 2023 года цены на них начали расти с невероятной скоростью. В некоторых регионах они достигли 150–200 рублей за десяток.

Президент России Владимир Путин объяснил происходящее тем, что вслед за увеличением доходов россиян вырос спрос на продукты питания, который не успели в нужное время «перекрыть» импортом.

— Вовремя просто не сориентировались. Объем производства у нас не уменьшился. <…> Всё-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели, — сказал президент на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

MSK1.RU поговорил с экспертами о том, действительно ли повышение цен связано с этими факторами. Рассказываем, от чего зависит стоимость яиц и куриного мяса и что ждет россиян в ближайшем будущем.

«Радикального снижения цен точно не произойдет»

Открытие импорта не приведет к снижению цен, так как объем поставок незначителен, а цены за рубежом высоки. Это скорее политический, а не экономический шаг. Такой позиции придерживается кандидат экономических наук Николай Кульбака.

— Для того, чтобы действительно что-то поменялось, нужно, чтобы прошло довольно много времени. Быстро поставки не происходят, и больших объемов там не будет, — объяснил он в разговоре с MSK1.RU. — Проблема еще в том, что, в общем-то, импортная продукция будет в обязательном порядке дороже, просто потому, что ее везти издалека, да и цены за границей высокие, как правило.

Аналогичное мнение высказал также директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

— Где-то, может, цены действительно пойдут вниз, но радикального снижения цен точно не произойдет, — подчеркнул эксперт.

Говоря о причинах роста цен на яйца, Колташов отметил, что россияне стали чаще их выбирать не из-за повышения доходов, а, наоборот, из-за общего снижения. Для людей покупка яиц стала возможностью сберечь деньги и купить бюджетный источник белка.

Плавный рост стоимости курицы и яиц допускает кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков. Он отметил, что цена на электроэнергию и ЖКХ заложена в себестоимости любых продуктов. Поэтому многое будет зависеть именно от цен на нефть и бензин. Он считает, что ситуация с резким повышением цен на яйца во многом была создана искусственно.

— Ситуация была, так сказать, там спекулятивной, я считаю, что ребята так решили заработать. Посмотрите, как только президент выступил и как только убрали пошлины на ввозимые, так сказать, яйца, тут же цена зафиксировалась, — сказал он. — Хотя на самом деле объем яиц, которые поступают на рынок, остался тем же самым практически.

Ни кормов, ни лекарств?

Цена на курицу, как и на яйца, будет зависеть от курса доллара, так как основные корма и добавки для кур являются импортными, считает Кульбака. Более того, эксперт заявил, что нарастить объемы производства в ближайшее время не получится.

— Всё те же самые проблемы. Быстро и качественно их не решить в нынешних условиях, — отметил он. — Нужны технологии — как правило, зарубежные, нужны корма, которые производятся тоже не в России, нужны инкубаторные яйца.

Экономист Юденков также обратил внимание на зависимость стоимости курицы от цены импортных добавок в корма.

— С курицей не всё так просто, там всё упирается в импортные компоненты и корма, — отметил он.

Для того, чтобы курица быстрее росла и набирала вес, применяются импортные добавки, которые также оказывают влияние на конечную стоимость продукта.

— Если мы говядину, свинину по большей части делаем сами, и корм для них — пшеница, то с курицей там не всё так просто. Для того, чтобы курочки набирали вес быстрее, применяются импортные добавки, — резюмировал экономист.

Что будет дальше

Прогноз на 2024 год по ценам на курицу и яйца довольно неопределенный, так как он зависит от многих факторов, в том числе от динамики курса доллара, цены на нефть и бензин, уровня государственных расходов и налогов, а также от ситуации на мировом рынке.

— Я думаю, что курятина будет коррелировать с ценой на доллар. То есть, если доллар вырастет, то и мясо подорожает. А если доллар «удержат», то стоимость курицы останется приемлемой, — заявил Юденков.

Аналогичное мнение высказал и Колташов. Он считает, что для того, чтобы стабилизировать цены и подтянуть доходы населения, нужен сильный и устойчивый рубль.

— Идет сложное перестроение российской экономики. Это происходит успешно, но не для куриных яиц, так скажу, — добавил эксперт.

Ранее экономист Наталья Зубаревич объяснила, почему одни продукты дорожают сильнее других. По ее словам, рост цен на яйца прежде всего связан с падением рубля, поскольку наши птицы выращиваются на импортном генетическом яйце. Кроме того, значительно подорожали ветеринарные препараты.

Также MSK1.RU рассказывал, почему взлетели цены на мандарины, рыбу и шоколад. Кроме того, мы писали о подорожании хлеба: несмотря на рекордные урожаи, цена на него неумолимо растет.

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Взято Источник

14.01.2024