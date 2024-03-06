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Круче только в Питере: где и как в Барнауле создают глиняные изделия

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Выполнить небольшое изделие из глины может любой желающий, для этого не нужна специальная подготовка, только вера в свои силы

Изделия ручной работы все больше набирают популярность среди населения. Люди отдают предпочтение ремесленному мастерству, а не фабричной продукции из магазинов. Например, весьма востребованным стало гончарство, но не только в качестве отдельно приобретенных изделий, но и как вид искусства, которым хочется овладеть. “Толк” поговорил с мастером-гончаром Михаилом Бывших и узнал об особенностях и тонкостях этого дела.

“Охота хуже неволи”

12 лет назад в жизни Михаила Бывших появилось гончарное ремесло. Тогда 21-летний парень из Саратовской области только окончил Плехановскую экономическую академию в Москве по специальности “международные экономические отношения”.

Взято отсюда

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