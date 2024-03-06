“Круче только в Питере”: где и как в Барнауле создают глиняные изделия

Выполнить небольшое изделие из глины может любой желающий, для этого не нужна специальная подготовка, только вера в свои силы

Изделия ручной работы все больше набирают популярность среди населения. Люди отдают предпочтение ремесленному мастерству, а не фабричной продукции из магазинов. Например, весьма востребованным стало гончарство, но не только в качестве отдельно приобретенных изделий, но и как вид искусства, которым хочется овладеть. “Толк” поговорил с мастером-гончаром Михаилом Бывших и узнал об особенностях и тонкостях этого дела.

“Охота хуже неволи”

12 лет назад в жизни Михаила Бывших появилось гончарное ремесло. Тогда 21-летний парень из Саратовской области только окончил Плехановскую экономическую академию в Москве по специальности международные экономические отношения.

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Он путешествовал по России, в Краснодарском крае впервые познакомился с глиной. Там пробовал делать музыкальные инструменты, а потом переехал в Омскую область, где параллельно с основной деятельностью всерьез увлекся лепкой.

“В 2012 году, переехав на Алтай, начал гончарить помаленьку. В какой-то момент понял, что где-то же нужно все это делать. Охота хуже неволи. Встретил человека, который занимался этим, он мне помог организовать мастерскую“, – рассказывает он.

Сейчас Михаил – народный мастер Алтайского края и основатель школы гончарного мастерства MANOS, которая открылась в 2018 году . С таким названием она существует примерно полтора года.

“Сначала школа была на базе Города мастеров. Но потом, когда помещение перестало устраивать нас по разным причинам, начались переезды. Год назад мы оказались здесь, на Мало-Тобольской“, – добавил Михаил.

Гончарная мастерская Михаила Бывших Фото: Екатерина Жолнерова

На данный момент в школе на постоянной основе занимается 11 детей. В мастерской три основных направления – гончарный круг, лепка из жгута и лепка из пласта. Сами занятия предполагают и декорирование изделия, и его обжиг. Они проходят с сентября по май, как в обычном учебном заведении, программу составляет Михаил лично.

“Я не подсчитывал, сколько всего учеников за все время у нас прошло обучение, считал только чаты, их 43. Хочу сказать, что во всех мастерских Барнаула работают мои ученики“, – делится достижениями он.

Михаил также рассказал, что самая большая уникальность его школы в том, что она может принимать до 40 человек одновременно. Например, приезжает целый класс, его разделяют на группы, каждый делает изделие, декорирует и забирает в обожженном виде через две недели.

“За такое назначена минимальная стоимость – это одновременно и бизнес, и способ популяризации гончарного искусства. В Сибири больше нет таких школ, на Дальнем Востоке – тоже. Круче только в Питере и в Сочи, но это федеральные проекты“, – рассказывает мастер.

Кроме того, в школе проводят индивидуальные и парные мастер-классы, где всего за пару часов самому можно воплотить любую свою идею в формате 15 на 15 сантиметров.

Уникальность и социальность

Михаил признается, что название его мастерской – не отечественное, но очень глубокое. На латыни и на испанском оно означает “руки”, “ручная работа”. А на санскрите – “ум, как инструмент познания”.

Гончарная мастерская Михаила Бывших Фото: Екатерина Жолнерова

Фишка бренда в том, что он специализируется на создании ресторанной посуды и коллекциях, которые, как говорит мастер, абсолютно пластичны:

“Мы комплектуем ряд достаточно интересных заведений – “Живые души”, “Лес и река”, “Ардекофе”. Кроме барнаульских, за нашими услугами обращаются и заведения других регионов”.

Еще одна из уникальных фишек – брендирование изделий. Михаил признается, это очень хорошо работает и для самого заведения, и для его мастерской в качестве уникальности.

Совсем недавно у команды появилась авторская линейка “Эхо Алтая”, которую они уже запустили на маркетплейсах. В коллекцию входит не только посуда, но и авторские игрушки – 15 краснокнижных животных.

В мастерской Михаила реализуется несколько социальных проектов:

“В данный момент у нас проходит проект по проведению мастер-классов для детей с инвалидностью и находящихся в сложной жизненной ситуации. Ранее реализован проект от Президентского фонда культурных инициатив, в рамках которого мы делали гончарный тур в Горный Алтай“.

Сейчас в планах Михаила очередной проект. Несколько дней назад он подал заявку в Российское движение детей и молодежи на проведение обширного автономного фестиваля прямо напротив своей мастерской, а также творческих каникул для сельских детей и детей различных социальных категорий.

“Если его одобрят, то 12–13 июля на Мало-Тобольской пройдет фестиваль “Жатва”. Там будет конкурс среди детей, показаны различные техники обжига, приглашенные мастера, в том числе скульптор из Белоруссии Антон Тихоновец. Вместе с ребятишками создадим скульптуру, которая в будущем будет украшать наш любимый город”, – подытожил Михаил.

Сегодня в Алтайском крае в сфере креативных индустрий, по данным управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, зарегистрировано и осуществляют деятельность порядка трех тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это почти 4% от общего количества субъектов МСП в регионе.

Взято отсюда.

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