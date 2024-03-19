“Крымская весна”: в Бийске отметили 10-летие воссоединения Крыма и России

На празднике собрались бийчане разных возрастов, которых объединила любовь к Родине

«Сегодня мы прославляем волю нашего народа. Мы чествуем великие победы и славную историю нашей Родины. Слава России. Слава на все времена». Именно с таких слов началась 10-я юбилейная концертная программа праздника «Крымская весна», прошедшего на базе “Алтайпатриотцентра” в Бийске.

“Крымская весна” Фото: Фото: редакция “БР”

Несмотря на весеннюю распутицу, праздник удался на славу. Участников мероприятия ожидала полуторачасовая патриотическая концертная программа с песнями, конкурсами и танцами.

“Крымская весна” Фото: Фото: редакция “БР”

До начала праздника все желающие смогли увидеть амуницию и спецсредства, которые для них подготовили правоохранительные органы, многие гости даже примерили профессиональную экипировку на себя.

– Сегодня действительно замечательный день – 10 лет, как Крым воссоединился с Россией. “Алтайпатриотцентр” уже на протяжении нескольких лет является одним из инициаторов и организаторов этого праздника, – рассказал Евгений Овчинников, руководитель центра. – “Крымская весна” проводится прежде всего для молодежи и старшего поколения, которые всегда ответственно подходят ко всем нашим мероприятиям в городе. Большая часть участников мероприятия – это наши друзья, которые постоянно находятся с нами на свящи. Также на празднике присутствуют патриотически настроенные молодые люди и юнармейцы, серебряные волонтеры, которые занимаются на нашей базе.

“Крымская весна” Фото: Фото: редакция “БР”

День воссоединения России и Крыма отмечала вся страна.

– Патриотические мероприятия я не пропускаю, бываю на всех. Это мероприятие объединяет людей, и я испытываю радостные чувства, – сообщил Павел Моринов, юнармеец и волонтер. – Подобные праздники очень нужны и важны, чтобы каждый помнил свою историю. Если учитывать нынешнее время – это просто необходимо, чтобы поддержать всех.

“Крымская весна” Фото: Фото: редакция “БР”

Во всем мире изначально заложено, что старшее поколение воспитывает младшее. Однако не только взрослые люди могут чему-то научить детей. Подростки тоже способны быть образцом для подражания. Одними из них являются юнармейцы, способные воспитать в младшем поколении дух патриотизма.

– В моем взводе сейчас всего 10 человек – ребята от восьми до десяти лет. «Крымская весна» – праздник который очень нужен как подросткам, так и детям. Он прививает любовь к своей родине и гордость за нее, – поделилась Василиса Овчинникова, юнармеец и командир 3-го взвода. – Именно сейчас я испытываю гордость за свою страну. Мы не опускаем руки. Мы сильные. Мы со всем справимся.

“Крымская весна” Фото: Фото: редакция “БР”

Праздник «Крымская весна» объединил разных людей. Однако не смотря на возраст, каждый из них знает и помнит свою историю.

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Взято отсюда