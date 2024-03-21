Участок квартала 2012 со стороны улицы Власихинской. Февраль 2024 года Фото: Виталий Барабаш

Земельный участок, аренду которого оценили в 278,3 миллиона рублей в год, в итоге расторговали почти за 428,7 миллиона рублей

В Барнауле определили победителя аукциона на аренду земельного участка в квартале 2012. Это пустырь на окраине города, который расположен на улице Власихинской, 212 (напротив ТРЦ “Арена” и гипермаркета “Леруа Мерлен”). В прошлом году на его территории проложили свежие коммуникации. Здесь планируют возвести девять многоэтажек. Однако насыщение нового квартала социальными объектами пока остается под вопросам, не раз отмечали барнаульские строители.

Беспредельная цена

Взято отсюда