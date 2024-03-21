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Пластиковые окна в Горняке

Крупный барнаульский девелопер обновил коллекцию драгоценных участков для застройки

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Крупный барнаульский девелопер обновил коллекцию драгоценных участков для застройки

Участок квартала 2012 со стороны улицы Власихинской. Февраль 2024 года Фото: Виталий Барабаш

Земельный участок, аренду которого оценили в 278,3 миллиона рублей в год, в итоге расторговали почти за 428,7 миллиона рублей

В Барнауле определили победителя аукциона на аренду земельного участка в квартале 2012. Это пустырь на окраине города, который расположен на улице Власихинской, 212 (напротив ТРЦ “Арена” и гипермаркета “Леруа Мерлен”). В прошлом году на его территории проложили свежие коммуникации. Здесь планируют возвести девять многоэтажек. Однако насыщение нового квартала социальными объектами пока остается под вопросам, не раз отмечали барнаульские строители.

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Взято отсюда

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