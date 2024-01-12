Горнолыжный отдых. Катание на лыжах Фото: unsplash.com

На длинных выходных на горнолыжном курорте Шерегеш, который пользуется популярностью у алтайских туристов, число отдыхающих порой превышало возможности номерного фонда

На новогодних каникулах на горнолыжном курорте Шерегеш отдохнули более 180 тысяч туристов. Это на 10% больше, чем было годом ранее. Причем загрузка отелей в некоторые дни даже превышала максимальную. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 11 января рассказала министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

“Загрузка гостиниц на праздники у нас иногда превышала 100%. К тому же мы наблюдаем увеличение продолжительности пребывания туристов в Шерегеше. Если раньше она была 2,5–3 дня, то сегодня – 5 дней. Для этого мы создаем новые объекты. К примеру, к сезону мы открыли новую трассу, запустили еще один подъемник (всего их на курорте 20. – Прим. ред.) и новый круглогодичный тюбинг-парк”, – рассказала министр.

Для сравнения: горнолыжный курорт Манжерок на длинных выходных принял около 140 тысяч отдыхающих, рассказала на этой же пресс-конференции замминистра туризма Республики Алтай Сынару Кулакова. Рост составил к тому же периоду 2022-го составил порядка 40%.

Латышенко отметила, что регион ставит перед собой задачу сделать Шерегеш круглогодичным курортом. Уже в 2023 году власти Кузбасса отметили рост турпотока на 26% в летний период – курорт посетило свыше 260 тысяч гостей.

По ее словам, на курорте строят несколько гостиниц и отелей. Кроме этого, развивают сектор Е (комплекс входит в состав курорта), где обустраивают экотропы, искусственные водоемы, на которых планируют оборудовать места отдыха.

В целом, по словам министра, к 2030 году общая протяженность горнолыжных трасс увеличится до 300 км (сейчас она составляет 60 км). “Мы уверены, что общими усилиями команде Кузбасса при поддержке федерального центра удастся стать курортом мирового уровня. Все предпосылки для этого есть”, – отметила Елена Латышенко.

В 2023 году турпоток в Кузбассе составил более 2 млн, сообщили в декабре в министерстве туризма. В десятку регионов, которые предпочитают отдыхать в Кемеровской области, вошли Москва, Новосибирская, Томская, Иркутская, Омская и Московская области, Красноярский, Алтайский, Краснодарский и Хабаровский края.



Взято отсюда