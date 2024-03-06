Крупную партию газировки пытались незаконно ввезти в Алтайский край

Товар не попал на полки магазинов.

Источник фото: Алтайская таможня

Алтайские таможенники вместе с пограничным управлением ФСБ России остановили в пункте пропуска «Веселоярск» грузовик, перевозивший более 26 тонн газированных напитков известных брендов. Товар везли из Киргизии без обязательной маркировки.

Товар задержали и передали в правоохранительные органы для проведения последующей проверки и принятия процессуального решения.

Как отметили в пресс-службе Алтайской таможни, за 2 месяца 2024 года было выявлено 2,4 тысячи единиц немаркированной продукции. Кроме того, более 3,1 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки выявили на внутреннем рынке региона.

Взято отсюда.

новости горного алтая , новости алтая и барнаула ,