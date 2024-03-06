реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Крупную партию газировки пытались незаконно ввезти в Алтайский край

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Крупную партию газировки пытались незаконно ввезти в Алтайский край

Товар не попал на полки магазинов.

Источник фото: Алтайская таможня

Алтайские таможенники вместе с пограничным управлением ФСБ России остановили в пункте пропуска «Веселоярск» грузовик, перевозивший более 26 тонн газированных напитков известных брендов. Товар везли из Киргизии без обязательной маркировки.

Товар задержали и передали в правоохранительные органы для проведения последующей проверки и принятия процессуального решения.

Как отметили в пресс-службе Алтайской таможни, за 2 месяца 2024 года было выявлено 2,4 тысячи единиц немаркированной продукции. Кроме того, более 3,1 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки выявили на внутреннем рынке региона.

Взято отсюда.

новости горного алтая , новости алтая и барнаула ,

горняк22 телеграм
Виктор Томенко призвал общественные и религиозные организации активнее выступать с инициативами

Виктор Томенко призвал общественные и религиозные организации активнее выступать с инициативами

Сегодня прошло заседание президиума Совета по вопросам реализации государственной национальной…

Узнать больше

Кэмерон выступил с инициативой, касающейся замороженных активов РФ

Великобритания может использовать замороженные российские активы в качестве залога при…

Узнать больше

“Все быстрее и быстрее”. В США оценили положение ВС России в зоне СВО

Вооруженные силы РФ усиливают натиск на украинскую армию и продвигаются…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp