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Крупную партию наркотиков пытались сбыть в Алтайском крае

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Крупную партию наркотиков пытались сбыть в Алтайском крае

45-летняя уроженка Республики Хакасия пыталась реализовать в Алтайском крае крупную партию наркотиков. Правоохранители изъяли у приезжей почти 68 граммов метилэфедрона.

Злоумышленница призналась, что планировала делать в Барнауле тайники-закладки. Во время обыска сотрудники МВД изъяли у нее банковские карты, весы, упаковочные материалы.

Правоохранители отмечают, что задержанная распространяла наркотики главным образом на территории Сибири. Это ее не первая поездка на Алтай. Прошлой осенью ранее уже судимая женщина посещала Барнаул с аналогичной целью.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу. Полицейские устанавливают другие эпизоды действий злоумышленницы и лиц, к ним причастных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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