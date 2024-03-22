Крыса под подушкой: бийчане добиваются порядка на мусорной площадке у дома

Мусорная площадка по ул. Красноармейская находится через дорогу от частных домовладений

В частном секторе действует система бестарного способа сбора мусора: спецмашина приезжает в определенное время и место, чтобы забрать у населения скопившиеся отходы. Однако в Бийске не единичны ситуации прилегания мусорной площадки, принадлежащей многоквартирным домам, к частному сектору. Для жителей последнего, с одной стороны, очень удобно, не надо никого ждать – взял ведро и вынес. Тем более, если контейнерная площадка расположена в нескольких метрах от частного дома, его жители также могут воспользоваться данными баками, это не противоречит законодательству. Однако когда площадка превращается в несанкционированную свалку, страдают от нее ее невольные соседи.

Не «трава у дома»

На протяжении почти 50 лет семья Людмилы Рерих живет в частном доме по ул. Красноармейская. Она хорошо помнит, что в советские времена на месте мусорной площадки стоял общественный туалет: «Его белили, все чистенько было, даром, что туалет!», – говорит женщина.

Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова

После место определили для сбора мусора, установили четыре контейнера. «Бардак», по словам Людмилы Михайловны, начался несколько лет назад, когда прохудившиеся один за другим контейнеры убирали, и в итоге – остался один, дырявый. В него-то и продолжали в большом объеме нести мусор отовсюду, заваливая и саму площадку, и все пространство за ней. Иногда мусор почти «выползал» к дороге.

– Уже не раз такое у нас было, что вызывали пожарных, – говорит Людмила Рерих, отмечая, что здесь случалось горение мусора. – До ворот остается чуть-чуть, пройти из-за мусора негде, не то, что проехать. Да и это же инфекция сплошная.

Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова

Их соседи Огурцовы подключаются к обсуждению, отмечая, что в этот несчастный рваный бак «мусор везут буквально отовсюду».

– Едут выбрасывать мусор даже ночами, я так понимаю, с дальних улиц, – говорит Ирина Огурцова. – Недалеко мусорка на ул. Гастелло, 1 – там порядок и чистота, а у нас – безобразие. Из-за этой свалки в домах появились тараканы и большие крысы. Страдает вся улица, а ведь здесь очень много семей с детьми.

Большое количество отходов также привлекает бродячих собак, а когда портится погода, сильный ветер растаскивает легкий мусор по участкам и огородам.

– Выгребаем потом все это из оград, – вздыхает Ирина. – А как становится теплее, тут дышать нечем. Нам эта мусорная площадка не принадлежит, она относится к многоквартирным домам по ул. Котельная. Лет восемь назад мы просили администрацию, чтобы эти мусорки совсем отсюда убрали, хотели получить разрешение и своими силами сделать детскую площадку, но нам в этом отказали.

Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова

На просьбу заменить мусорные контейнеры от жителей частного сектора – тоже не среагировали, ведь и не к ним-то она относится.

Крыса под подушкой

Количество мусорных контейнеров «таяло» с каждой новой весной: четыре, три, два, один, один с дырочкой… Мусора вокруг и за площадкой – становилось все больше. Сюда стали везти старые диваны, поломанную мебель и даже трупы животных.

– Везут все, мы уже хотели камеру поставить, чтобы отслеживать, кто валит рядом сухие ветки, – кивает Ирина Огурцова.

1 из 29 Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова

Проживает прямо напротив помойки и Светлана Савельева, в прошлом году, вместе с инициативной группой, они добились через администрацию, чтобы территорию вычистили, в том числе и за мусорными баками.

– Была идеальная чистота, а потом опять образовалась свалка со всех сторон, – говорит она. – В прошлом году было два бака, в этом один бак полностью развалился при погрузке, и с тех пор мусор только накапливался. Дышать –нечем, ходить – страшно, не знаешь, куда наступишь. Мне даже кошку пришлось завести, потому что крысы по дому уже ходят. Ребенок поднимает подушку, а она у нее под подушкой сидит!

Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова

Жители частного сектора с соседством контейнерной площадки смирились, и даже предполагают, что это удобно. Однако хотят, чтобы она была оформлена, как подобает.

– Мусорка эта нужна, – уверена Наталья Киселева, – Но хотя бы огородили ее хорошо, вычищали, вовремя, как полагается.

Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова

Валентина Лобыкина, проживающая на ул. Красноармейской и вовсе взяла все в свои руки в прямом смысле слова: выходит с лопатой, сметелкой, убирает весь мусор, который остается на дороге.

– Вниманием нас здесь особенно никто не балует, живем на отшибе, и за 25 лет даже дорогу ни разу не прогрейдировали, – делится она. – Конечно, чтоит один старый расплющенный контейнер, ну что с этого будет? Люди сюда со всей округи ходят, даже незнакомые подъезжают на машине и мешками бросают. Скинул и поехали!

Почистили, поставили!

В администрации города сообщили, что место накопления отходов, которое находится вблизи многоквартирных домов по ул. Красноармейской, относится к домам ул. Котельная, 2, Котельная, 6, Котельная, 10 и к домам по пер. Тихий, 6 и Тихий, 4.

Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова

Данными многоквартирными домами выбран способ самоуправления, то есть собственники самостоятельно следят за имуществом своих домов, в том числе и за контейнерной площадкой.

Проблема со стихийной свалкой действительно имела место – на участке дороги, которая ведет к контейнерной площадке, провисли электрические провода и спецмашина не смогла проехать и вовремя собрать мусор.

Спецмашины по всем контейнерным площадкам проходят раз в день, раз в десять дней убираются большегрузные контейнера. Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова

Регоператор отреагировал быстро: направил письмо в администрацию, «Алтайкрайэнерго» выехали на место и приступили к устранению данной проблемы.

– В связи с провисанием проводов на подъезде к контейнерной площадке по адресу Котельная, 2 спецтехника не имела возможности подъехать и отгрузить данную площадку, – сообщает Елена Киреева, заместитель директора регионального оператора Бийской зоны. – Когда силами бийской МЭС проблема была устранена, регоператор в полном объеме вывез все отходы на площадке.

Мусор. Уборка. Частный сектор. Фото: Анна Сабанова

Еще один вопрос, связанный с одиноким порванным контейнером, который уже давно отработал свое, решилась в это же время.

– После того, как проблема с нависающими проводами была устранена, «Спецобслуживание плюс» очистили контейнерную площадку и мы заменили один прохудившийся контейнер на два хороших, – рассказывает Маргарита Костицына, начальник отдела по обращению с ТКО администрации Бийска. – Так как помимо многоквартирных домов, вблизи находится частный сектор и жители тоже пользуются данной контейнерной площадкой.

В администрации подчеркнули – если будет необходимость, установят еще один дополнительный контейнер, чтобы свалка мусора близ контейнерной площадки не образовывалась снова.

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Взято отсюда