“Круто и модно”: барнаульским студентам рассказали о “Знании” и его возможностях

“Знание” – крупнейшая современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей стране

28 февраля студенты алтайского педагогического вуза встретились с генеральным директором Российского общества “Знание” Максимом Древалем. Он рассказал учащимся о просветительской деятельности в стране и ответил на самые интересные вопросы, связанные со сферой образования.

“Это огромная ответственность”

Встреча не случайно состоялась в АлтГПУ. Дело в том, что ректор Ирина Лазаренко возглавляет региональное отделение общества “Знание“.

“Деятельность общества в Алтайском крае очень обширная, регион входит в десятку самых активных и самых масштабных по просветительской деятельности“, – сказал Максим Древаль.

По словам гендиректора, организация появилась три года назад по инициативе президента страны Владимира Путина. Он поручил возродить некогда легендарную всесоюзную просветительскую организацию.

“Спустя три года мы успешно выполняем это поручение, нам удалось вернуть статус главной просветительской организации. Владимир Владимирович ставит перед нами задачу сделать знание одной из важнейших ценностей общества, стоять на защите правды, исторической памяти и культуры нашей страны“, – продолжил спикер.

Встреча с Максимом Древалем в Барнауле Фото: Предоставлено организаторами мероприятия

“Знание” считает своей задачей увеличение престижа и значимости просветительской деятельности.

“И это нам тоже удается. 43% молодых людей в нашей стране считают ее высокопрестижной. И за полгода этот показатель увеличился на 11%. Видно, с какой скоростью происходит рост и как сегодня действительно круто и модно быть лектором-просветителем“, – высказался гендиректор организации.

По словам спикера, за три года общество “Знание” добилось практически абсолютного доверия своей аудитории. 76% людей в стране доверяют тому, что оно делает.

“Для нас это очень важный и значимый результат и в то же время огромная ответственность. Важно оправдать доверие, отсюда такой внимательный подбор лекторов и всех материалов. Наши лекторы – это люди самых разных профессий, возрастов, а с недавнего времени еще и иностранные граждане“.

“Хотим показать, чего достигла страна”

В Алтайском крае работают все просветительские федеральные проекты. В регионе выступают различные лекторы – приезжают федеральные и иностранные спикеры.

Встреча с Максимом Древалем в Барнауле Фото: Предоставлено организаторами мероприятия

Совместно с Министерством просвещения по четвергам во всех краевых школах проводятся уроки “Россия – мои горизонты”, где рассказывают о достижениях страны в разных сферах.

“300 команд недавно участвовали в интеллектуальной игре по итогам нескольких таких уроков. Две команды-победителя из Алтайского края, совсем скоро они отправятся в Москву, на выставку-форум “Россия”. Мы хотим показать ребятам, чего достигла наша страна за последние 20 лет”, – подытожил Максим Древаль.

По словам ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко, спектр проектов, которые реализует общество “Знание“, очень широк:

“Это и наука, и театры, и спорт, и молодежное движение. Все проекты мы поддерживаем и помогаем в их продвижении“.

Одним из важных проектов она отмечает подготовку лекторов для взаимодействия с аудиторией. По словам ректора, аудитория разная, возрастной и профессиональный состав участников очень обширен. А подготовить спикеров для того, чтобы они могли корректно, правильно и доступно донести информацию до слушателей – одна из главных задач общества “Знание“.

Взято отсюда.

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