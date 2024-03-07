Большой компанией Бородина и Орлова отправились кататься по склонам на квадроциклах. Во время отдыха Ольга смогла запечатлеть табун лошадей

Телеведущие Ксения Бородина и Ольга Орлова показали кадры с зимнего отдыха на Алтае. Они поделились впечатлениями от катания по горам на квадроциклах.

“Сегодня мой первый раз в жизни на квадроциклах”, – написала Орлова в своей публикации в сторис.

Компания посмотрела на живописные алтайские виды и смогла запечатлеть табун лошадей. После активного отдыха они пообедали прямо среди заснеженного леса. Для Орловой изматывающий день завершился процедурами в спа.

Напомним, Бородина и Орлова с друзьями прилетели отдыхать на Алтай и заселились в пятизвездочный отель “Манжерок”. Поводом для поездки стал день рождения Бородиной. 8 марта телеведущей исполнится 41 год.

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Взято отсюда