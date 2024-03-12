Бородина провела отпуск с 18 друзьями на Алтае. Они посетили “секретный кэмп” в лесу, где им удалось попробовать местные настойки

Телеведущая Ксения Бородина отдохнула со своими друзьями на Алтае. Она поделилась впечатлениями от поездки на природу и поблагодарила близких людей на своей странице в соцсетях.

“Я очень рада, что выбрала такое красивое место, как Алтай. Какая красивая у нас природа, невероятно теплые и добрые люди. Везде встречали с радостью и невероятным гостеприимством”, – написала телеведущая.

Бородина отметила, что ей понравилась природа Алтая и в особенности бирюзовая Катунь. Кроме того, по душе ей пришлись местные деликатесы.

Напомним, бывшая ведущая “Дома-2” Ксения Бородина отправилась отдыхать на Алтай, чтобы отпраздновать 41-й день рождения. Компания друзей заселилась в пятизвездочный отель на курорте “Манжерок”.

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Взято отсюда