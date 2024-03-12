реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Ксения Бородина отдохнула и отпраздновала день рождения на Алтае с друзьями

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бородина провела отпуск с 18 друзьями на Алтае. Они посетили “секретный кэмп” в лесу, где им удалось попробовать местные настойки

Телеведущая Ксения Бородина отдохнула со своими друзьями на Алтае. Она поделилась впечатлениями от поездки на природу и поблагодарила близких людей на своей странице в соцсетях.

“Я очень рада, что выбрала такое красивое место, как Алтай. Какая красивая у нас природа, невероятно теплые и добрые люди. Везде встречали с радостью и невероятным гостеприимством”, – написала телеведущая.

Бородина отметила, что ей понравилась природа Алтая и в особенности бирюзовая Катунь. Кроме того, по душе ей пришлись местные деликатесы.

Напомним, бывшая ведущая “Дома-2” Ксения Бородина отправилась отдыхать на Алтай, чтобы отпраздновать 41-й день рождения. Компания друзей заселилась в пятизвездочный отель на курорте “Манжерок”.

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Жителей Белгорода пугают ложью о прорыве ВСУ и экстренной…

Белгородские власти опровергают информацию об организации в регионе эвакуации Белгородские…

«Они хотят жить в России»: Сальдо прокомментировал заявление украинского…

Сальдо: украинские дети хотят уехать учиться и жить в Россию…

Русские художники покоряют Турцию: В Анкаре прошла 10-я выставка…

Одна из крупнейших художественных выставок в Турции уверенно набирает обороты:…

В барнаульском парке «Центральный» закрывают каток

Сегодня, 12 марта, в барнаульском парке «Центральный» закрывают ледовый каток.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp