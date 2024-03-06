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Ксения Бородина с друзьями прилетела отмечать день рождения на Алтай

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Телеведущая решила созвать своих приятелей и отправиться всей компанией в Горный Алтай, чтобы 8 марта отметить день рождения

Бывшая и нынешняя ведущие “Дома-2” Ксения Бородина и Ольга Орлова с друзьями прилетели отдыхать на Алтай. Фото они публикуют в соцсетях.

Поводом для поездки стал день рождения Бородиной. 8 марта телеведущей исполнится 41 год.

Накануне она заселилась, судя по фото и видео, в пятизвездочный отель на курорте “Манжерок”. Там компанию встретили с алтайским колоритом и угощениями, как почетных гостей, рассказали о местных традициях.

Снимая вид из окна, Бородина отметила, что в России очень красиво.

“Что может быть лучше, чем путешествие с 18 любимыми людьми, жаль, не у всех получилось, но в любом случае мы счастливы, что вырвались”, – написала она в Telegram.

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

Взято отсюда

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