Ксения Собчак Фото: кадр из выпуска "Осторожно: Собчак"

После общественного резонанса вокруг мероприятия почти все звездные участники вечеринки записали видео с извинениями, в том числе и организатор Анастасия Ивлеева

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что лишилась около 15 млн рублей из-за участия в скандальной “голой” вечеринке Анастасии Ивлеевой. В этом она призналась в своем Telegram-канале.

“Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают”, – отметила она.

При этом звезда подчеркнула, что важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших.

Напомним, что вечеринка с почти голым дресс-кодом состоялась 20-21 декабря в клубе “Мутабор”. В первый день на вечере присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Глюкоза, Лолита и другие.

Вечеринка имела статус “закрытого мероприятия”, однако гости и сама организатор активно выкладывали в соцсетях фото и видео с места, что привлекло внимание общественности. Они пожаловались в прокуратуру.

Однако на этом все не закончилось. В стране начали массово отменять концерты участников вечеринки, а некоторых звезд даже вырезали из шоу на ТВ.

Взято отсюда