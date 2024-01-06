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Ксения Собчак призналась, что потеряла около 15 млн рублей из-за голой вечеринки

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Ксения Собчак призналась, что потеряла около 15 млн рублей из-за голой вечеринки

Однако это не реальные деньги, а те, что звезда могла бы заработать

Ксения Собчак, в отличие от других звезд, участников “голой вечеринки” Ивлеевой, не стала сильно каяться, и лишь пожалела в своем ТГ-канале об упущенных заработках.

– Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги- не главное. Важны уроки которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но Важно делать выводы , проявлять человечность , и не травить упавших, – написала она.

Напомним, после голой вечеринки на ее участников обрушился шквал критики. Многим, в том числе и организаторам, пришлось приносить извинения. Поток негатива выплеснулся и на Собчак, выгулявшей на мероприятии полупрозрачное платье. В немилость попали также 56-летний Филипп Киркоров и 60-летняя Лолита Милявская. Кадры с ними исчезли из большинства праздничных шоу.

погода на 3 дня , погода в самаре ,

Взято отсюда

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