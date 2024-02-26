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Кто будет бороться за пост президента России: инфографика в лицах

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Показываем в инфографике, как выглядят политики, которые намерены занять место российского лидера

Кто будет бороться за пост президента России: инфографика в лицах

Кандидаты на выборах президента России 2024 / Фото: amic.ru

До выборов президента России остается три недели. За пост главы государства впервые с 2008 года борются четыре кандидата (указаны в алфавитном порядке, как в бюллетене): Владислав Даванков (“Новые люди”), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Сами выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы государства.

Для тех, кто еще не определился, за кого отдать свой голос, показываем в инфографике, кто и от каких политических сил будет бороться за кресло российского лидера.

новости Локтевский

Источник

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