Кто и как лечит онкологические заболевания в Бийске

Бийский онкодиспансер обслуживает население Бийска, Белокурихи и 12 районов Бийского межрайонного медицинского округа

Рак занимает второе место в мире по смертности. Это одно из наиболее опасных заболеваний человечества, от которого ежегодно умирает множество людей. Болезнь коварна и изменчива, она имеет способность эволюционировать и с годами все чаще затрагивает молодежь и детей. За годы исследований ученые сильно продвинулись в поиске эффективного лечения, но работа еще продолжается. Кто и как помогает в этом у нас, говорим с Мариной Обидиной, заведующей отделением радиотерапии Бийского онкологического диспансера.

Бийский онкологический диспансер обслуживает население города Бийска, Белокурихи и 12 районов Бийского межрайонного медицинского округа. Общая численность обслуживаемого населения в 2023 году составила 374981 человек. Всего в 2023 году взято на диспансерный учет 2263 пациента. Наиболее высокая первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями наблюдается в Белокурихе, Смоленском, Зональном и Ельцовском районах. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями рак молочной железы является ведущей онкологической патологией у женского населения, далее следует заболевание предстательной железы, опухоли легкого, опухоли матки, опухоли прямой и ободочной кишки.

– Марина Викторовна, расскажите о работе вашего отделения.

– Отделение радиотерапии Бийского онкологического диспансера обслуживает город Бийск, Белокуриху, Бийский межрайонный медицинский округ и Республику Алтай. Радиотерапевтическая служба представлена круглосуточным стационаром на 40 коек и дневным стационаром на 15 коек с работой в 3 смены. В среднем в день получают лечение 80-90 человек. В отделении проводится не только лучевая терапия, но и химиолучевая, это комбинированный метод с применением химиопрепаратов в сочетании с лучевой терапией

Лучевая терапия является одним из наиболее распространенных методов лечения рака и в основном направлена на повреждение ДНК клетки путем приложения энергии, фотонов или заряженных частиц

– Какие новые современные методики и оборудование используете в своей работе?

– В 2019 году мы попали в программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», благодаря чему, за счет средств федерального бюджета обновили оборудование в отделении. Получили аппарат рентгенотерапии Терад 220, в 2020 году линейный ускоритель электронов TrueBean в октябре 2023 года – аппарат брахитерапии SagiNova.

Немного рассажу о данном оборудовании. Аппарат рентгенотерапии Терад 200 Белорусского производства. Рентгенотерапия – это безопасный и безболезненный метод лучевой терапии, так как используются малые дозы и специальный режим облучения. С применением современных технологий можно добиться эффективного лечения с минимальным ущербом для тканей и органов, а также сохранить привычный образ жизни пациента. Лучевая терапия на данном аппарате позволяет проводить и близкофокусную терапию, и глубокофокусную терапию. Происходит это за счет того, что прибор может генерировать более мощную энергию, чем аппараты прежних поколений.

Изюминкой полученного линейного ускорителя является возможность проведения стереотаксической лучевой терапии, это метод, основанный на облучении новообразований высокими кратковременными дозами радиоактивного излучения. Стереотаксическая лучевая терапия позволяет быстро и максимально точно ликвидировать небольшие опухоли даже возле жизненно важных органов, в том числе в глубинных слоях головного мозга. Особенностью этого метода являются короткие курсы терапии. При радиохирургии пациент получает только одну дозу облучения, при остальных методах – не более пяти.

– Как в целом за последние годы изменилась радиологическое лечение?

– Сегодня благодаря техническим достижениям радиотерапия в онкологии вышла на качественно новый уровень. Многолепестковая коллимация (MLC), модуляция интенсивности фотонных пучков (IMRT), портальная и виртуальная визуализация, управляемая лучевая терапия (IGRT) позволяют добиться конформности, то есть, максимально реализовать заданные условия облучения.

– Как все это влияет на качество лечения?

Бийский онкологический диспансер Фото: Иван Зяблицкий.

– Лучевая терапия значительно продвинулась в плане решения основной задачи – максимум дозы в опухолевом очаге при условии щадящего режима для здоровых тканей. Благодаря этому лучевая терапия стала более безопасна и качественна, чем раньше

– Расскажите о своем коллективе.

– У нас преимущественно женский коллектив, но есть и мужчины. Врачи, а их у нас четверо, с большим опытом работы, трое с высшей квалификационной категорией, один, пока без категории. Помимо врачей в штате два медицинских физика, это наши основные помощники, без них наша работа невозможна. Мы тесно взаимодействуем при планировании лучевой терапии и создании оптимального плана лечения для пациента. Медсестры, также все с большим стажем. У нас нет текучки, в профессию приходят осознанно и задерживаются на долгие годы. Коллектив слаженный, с полуслова понимаем друг друга и работаем как единый организм.

– Видимо, в вашей работе приходится быть еще и психологом, учитывая серьезность заболевания?

– Несмотря на то, что у нас в штате два психолога, нам все равно приходится им быть. Пациенты приходят в отделение растерянными, в глазах страх и неизвестность перед новым видом лечения. Разговариваем, объясняем, успокаиваем.

– Ваш совет, что делать если человеку поставили диагноз рак?

– Не отчаиваться и не зацикливаться. Если вам поставили диагноз рак, нужно бороться, ни в коем случае нельзя отказываться от лечения, мы знаем, что рак на ранних стадиях хорошо поддается лечению и есть все шансы излечиться. При поздних стадиях также нельзя уходить в себя и не лечиться. На сегодняшний день лекарственный метод лечения далеко шагнул вперед, широко применяется иммунотерапия, таргетная терапия, гормонотерапия, которая длительное время сдерживает рост опухоли, даже у самых безнадежных пациентов. Помимо этого, у нас в диспансере развита паллиативная помощь. Кабинет паллиативной помощи работают ежедневно, один раз в неделю работает выездная бригада для пациентов, нуждающихся в консультации на дому.

– Насколько важно выявлять заболевание на ранней стадии?

– Это основное, над чем нужно работать нам совместно с общей лечебной сетью. Как я уже сказала, при выявлении злокачественной опухоли на 1-2 стадии у пациента есть все шансы выздороветь. Вывод: прислушивайтесь к своему организму, осматривайте свое тело, проводите самообследование молочных желез, следите за стулом и цветом мокроты, при появлении новых родинок, уплотнений в молочных железах, появления крови в кале или мокроте незамедлительно обращайтесь к врачу. И последнее, не игнорируйте приглашение на диспансеризацию.

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Взято отсюда