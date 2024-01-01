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“Кто я?” Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

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"Кто я?" Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

Президент Украины считает, что каждый гражданин должен задуматься на этим вопросом

Каждый украинец рано или поздно должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении, пишет РИА Новости со ссылкой на страницу администрации главы Украины в YouTube.

“Знаю, что однажды (каждому украинцу. — Прим. ред.) придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?” — предупредил президент Украины.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что намеревался мобилизовать граждан, уехавших из Украины. Он заявил, что приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позднее представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет не о мобилизации, а о рекрутинге и “необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии”.

Ожидается, что если парламент Украины примет новый закон о мобилизации, то уклонисты больше не смогут обновлять никакие документы и, соответственно, пользоваться документами с истекшими сроками действия.

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Взято отсюда

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