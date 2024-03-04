Силуэт. Мужчина с телефоном Фото: unsplash.com

В феврале в первую тройку самых медиаактивных депутатов Государственной Думы от Алтайского края попали представители двух партий

Медийная активность депутатов Госдумы от Алтайского края в феврале оживилась. По сравнению с первым месяцем 2024 года региональные СМИ больше писали об их работе. Первая тройка изменилась, но лидер остался прежним: медиарейтинг вновь возглавил руководитель алтайского реготделения “Справедливой России – За правду” Александр Терентьев.

Фото: Толк

В февральском рейтинге на депутата приходится почти 40% от всех упоминаний алтайских думцев. Высокий показатель медийности ему обеспечили сразу несколько тем. Терентьев прокомментировал основные тезисы послания Владимира Путина, поддержал заморозку утильсбора на сельхозтехнику и идею компенсировать затраты на лекарства “задним числом”, объявил конкурс для школьников на получение именной стипендии и провел прием граждан.

В тройку лидеров февральского медиарейтинга вошли также два депутата-единоросса.

Александр Прокопьев за месяц поднялся на четыре строчки и занял второе место рейтинга. В феврале он также оценил послание президента Федеральному собранию, организовал доставку гуманитарного груза для прифронтовых госпиталей, встретился с юнармейцам и подарил им новую форму.

На третью позицию поднялся Владимир Шаманов. В прошлом месяце СМИ писали, что он поддержал инициативу увековечить память о подвиге Героя России Алексея Пащенко, также его фонд вместе с промышленниками и общественниками края поучаствовал в организации и отправке гуманитарного груза на Донбасс.

Полный медиарейтинг депутатов Госдумы от Алтайского края в феврале 2024 выглядит так:

Фото: Толк Рейтинг “Толка” составляется на основе количества упоминаний депутатов на информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: “Толк”, “Амител”, “Атмосфера”, “Аргументы и Факты – Алтай”, “Алтапресс”, “Бийский рабочий”, “Банкфакс”, “Вечерний Барнаул”, “Вести Алтай”, “Катунь 24”, “Алтайская правда”, “Комсомольская правда в Барнауле”, “Regnum Алтай”, “Московский комсомолец на Алтае”, “ТАСС-Сибирь” и “Интерфакс-Сибирь” (при этом в последних пяти учитывается упоминание и в федеральной ленте). Подсчет производится вручную на сайтах СМИ, за 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.



Взято отсюда