Здание Госдумы Фото: duma.gov.ru

В топ-3 по итогам прошлого года попали депутаты, которые представляют три партии, – “Единую Россию”, “Справедливую Россию – За правду” и КПРФ

В 2023 году депутаты Госдумы от Алтайского края стали более медийными. Показатель их общей медиаактивности вырос почти в 1,4 раза, примерно во столько же увеличилась и средняя ежемесячная упоминаемость народных избранников в региональных СМИ.

Итоги 2023 года

Самым медийным в 2023-м оказался справедливоросс Александр Терентьев – он с заметным отрывом возглавил годовой медиарейтинг “Толка”. На самого медийного депутата приходится почти треть всех упоминаний (32,8%). И 10 из 12 месяцев года он занимал первую строчку чарта.

На втором месте расположилась коммунистка Мария Прусакова (18,01%), которая в 2023-м дважды становилась лидером ежемесячного рейтинга медийности. А замыкает тройку лидеров Александр Прокопьев (12,46%).

В течение прошедшего года никто из депутатов не завершал месяц с нулевой упоминаемостью в краевых СМИ.

Самый медиаактивный месяц 2023 года – июль. Самая низкая медиаактивность была зафиксирована в мае.

Активнее всего алтайские думцы проявили себя в третьем квартале года.

Депутаты Госдумы от Алтайского края. Итоги 2023 года Фото: Толк

С каким результатом завершили декабрь

Лидером декабрьского рейтинга стал Александр Терентьев – эту позицию он сохраняет пять месяцев подряд. По сравнению с ноябрем его упоминаемость в региональных СМИ снизилась.

Медиарейтинг. Депутаты Госдумы от Алтайского края. Декабрь 2023 Фото: Толк

А две следующие лидирующие позиции заняли депутаты-единороссы, индивидуальная медиаактивность которых под занавес 2023 года, наоборот, возросла. Даниил Бессарабов второй месяц подряд держится на второй строчке чарта, а Александр Прокопьев разместился на третьем месте, поднявшись на две позиции.

Полный медиарейтинг депутатов Госдумы от Алтайского края в декабре выглядит так:

Медиарейтинг. Депутаты Госдумы от Алтайского края. Декабрь 2023 Фото: Толк

Рейтинг “Толка” составляется на основе количества упоминаний депутатов на информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: “Толк”, “Амител”, “Атмосфера”, “Аргументы и Факты – Алтай”, “Алтапресс”, “Бийский рабочий”, “Банкфакс”, “Вечерний Барнаул”, “Вести Алтай”, “Катунь 24”, “Комсомольская правда в Барнауле”, “Алтайская правда”, “Regnum Алтай”, “Московский комсомолец на Алтае”, “ТАСС-Сибирь” и “Интерфакс-Сибирь” (при этом в последних четырех учитывается упоминание и в федеральной ленте). Подсчет производится вручную на сайтах СМИ, за 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.



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