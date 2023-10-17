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Кто из алтайских думцев вошел в тройку лидеров сентябрьского медиарейтинга

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Государственная Дума Фото: duma.gov.ru

В первый осенний месяц в тройку лидеров рейтинга медийности попали представители двух партий –”Справедливая Россия – За правду” и “Единая Россия”

В сентябре депутаты Государственной Думы от Алтайского края не снизили общее число упоминаний в средствах массовой информации. Но главная тройка лидеров за месяц несколько изменилась.

Неизменной осталась только первая позиция – по-прежнему медиарейтинг возглавляет лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. В сентябре депутат провел прием граждан, поддержал идею запретить деятельность микрофинансовых организаций, взял на контроль ситуацию со школой в Шипуновском районе, попросил краевую прокуратуру восстановить законность в работе “Почты России”.

На вторую строчку поднялся депутат от “Единой России” Иван Лоор, который существенно нарастил показатель своей медийности. В прошлом месяце он комментировал итоги выборов губернатора, был в числе кандидатов на пост сенатора от Алтайского края.

На третьем месте расположился единоросс Александр Прокопьев. В сентябре он встретился с семьей бойца СВО, поддержал проекты студенческого медиацентра из Бийска и волонтеров, которые шьют дождевики для участников СВО.

Кто вошел в тройку лидеров медиарейтинг в сентябре 2023

Кто из алтайских думцев вошел в тройку лидеров сентябрьского медиарейтинга

Медиарейтинг. Депутаты Госдумы от Алтайского края. сентябрь 2023 Фото: Толк

Полный медиарейтинг депутатов Госдумы от Алтайского края в сентябре 2023 выглядит так:

Кто из алтайских думцев вошел в тройку лидеров сентябрьского медиарейтинга

Медиарейтинг. Депутаты Госдумы от Алтайского края. сентябрь 2023 Фото: Толк Рейтинг “Толка” составляется на основе количества упоминаний депутатов на информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: “Толк”, “Амител”, “Атмосфера”, “Аргументы и факты – Алтай”, “Алтапресс”, “Бийский рабочий”, “Банкфакс”, “Вечерний Барнаул”, “Вести Алтай”, “Катунь 24”, “Комсомольская правда в Барнауле”, “Алтайская правда”, “Regnum Алтай”, “Московский комсомолец на Алтае”, “ТАСС-Сибирь” и “Интерфакс-Сибирь” (в последних четырех учитывается упоминание и в федеральной ленте). Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.

Источник

город горняк
горняк онлайн

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