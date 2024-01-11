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Кто из барнаульских депутатов стал самым медийным в 2023 году

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Кто из барнаульских депутатов стал самым медийным в 2023 году

Фото: Виталий Барабаш

В первую пятерку самых медийных депутатов Барнаульской городской Думы по итогам прошедшего года попали представители одной партии

Галина Буевич, Марина Понкрашева, Сергей Струченко, Кристина Юстус и Дмитрий Денисов вошли в пятерку самых медийных депутатов Барнаульской городской Думы в 2023 году. На них приходится почти половина всех упоминаний народных избранников за прошедшие 12 месяцев.

Итоги 2023 года

Лидером годового рейтинга медийности стала председатель БГД Галина Буевич (20,92%): в 2023 году она возглавляла чарт 11 месяцев.

Все остальные депутаты из топ-5 заметно отстают по количеству упоминаний. Вторую строчку заняла Марина Понкрашева (6,85%). Наилучшие показатели медийности у нее были в марте, когда она возглавила рейтинг.

На третьей строчке разместился депутат Сергей Струченко (6,16%). В первом полугодии он не входил в пятерку самых медийных, однако в третьем квартале года заметно нарастил свои показатели. В течение года депутат шесть раз попадал в топ лидеров.

Четвертое место в годовом рейтинге заняла Кристина Юстус (5,68%), а пятое – Дмитрий Денисов (4,94%). Оба депутата неоднократно отмечались в числе самых медийных на протяжении года.

  • Никто из первой пятерки лидеров в течение года не завершал месяц с нулевой упоминаемостью в краевых СМИ.
  • Май оказался самым медиаактивным месяцем 2023 года у депутатов БГД. А самый низкий общий показатель “Толк” фиксировал в январе и ноябре.

    • Рейтинг медийности депутатов БГД, итоги 2023 года Фото: Толк Как завершили декабрь

    В пятерку декабрьского медиарейтинга вошли семь депутатов от партий “Единая Россия” и “Новые люди”. По упоминаемости всех обогнала Галина Буевич, которая вновь возглавила чарт.

    На второе место поднялась Марина Понкрашева (+4 позиции), а третью строчку за собой закрепила Кристина Юстус.

    Четвертую позицию разделили Вячеслав Перерядов (+5) и Анна Галицкая (+2), а “закрыли” топ-5 Людмила Ананьина (+4) и Никита Федюнин.

    Так распределились места в медиарейтинге в декабре 2023:

    Рейтинг медийности депутатов БГД, декабрь 2023 года Фото: Толк

    Еще 12 народных избранников (из 40) завершили месяц с нулевой упоминаемостью. Это Инна Анисимова, Анатолий Барсуков, Алина Горлова, Виталий Казаков, Юрий Красильников, Степан Лютов, Дмитрий Мавлютов, Ирина Молчанова, Михаил Разливинский, Юрий Ряполов, Николай Ушаков и Анна Юферева.

    Рейтинг “Толка” составляется на основе количества упоминаний в информационных агентствах, на порталах, сайтах газет и телеканалов: “Толк“, “Амител”, “Атмосфера”, “Аргументы и Факты – Алтай”, “Алтапресс”, “Банкфакс”, “Вечерний Барнаул”, “Вести Алтай”, “Катунь 24”, “Комсомольская правда в Барнауле”, “Московский комсомолец на Алтае”, “Алтайская правда”. Подсчет для рейтинга производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце. Нулевая упоминаемость означает, что поисковики сайтов (указаны выше) и поисковые системы не отобразили упоминание депутата в выбранный период.

    Взято отсюда.

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