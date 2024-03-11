Кто из депутатов АКЗС опередил коллег и вырвался в топ лидеров медиарейтинга

Фото: Виталий Барабаш

В февральском рейтинге в пятерку самых медийных депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания вышли представители двух партий

Предстоящие выборы президента, обсуждение законодательных инициатив и участие в различных мероприятиях вывели депутатов Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) в число самых медийных в феврале. По сравнению с началом 2024 года их общая активность в региональных СМИ незначительно снизилась. А в пятерку лидеров вышли сразу шесть народных избранников, упоминаемость большинства из которых за месяц заметно подросла.

Первый в рейтинге снова спикер АКЗС Александр Романенко. Его медиаактивность в прошлом месяце связана с несколькими событиями. Романенко оценил послание президента Федеральному собранию, участвовал в церемонии возложения цветов на Мемориале Славы, коллегиях и праздничных мероприятиях, провел прием граждан.

Фото: Толк

Депутат фракции “Коммунисты России” Сергей Малинкович, который в январе возглавлял рейтинг, опустился на вторую строчку. Его упоминаемость в СМИ по-прежнему связана с выборами президента, в феврале депутат заявил, что не будет оспаривать отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты.

Высокую медиаактивность в прошлом месяце также показал вице-спикер парламента Денис Голобородько. В феврале депутат участвовал в отправке гуманитарного груза на СВО, комментировал поправки в законы, рассказал о запуске конкурса для городских и районных представительных органов.

Четвертую строчку разделили два депутата-единоросса. Основная упоминаемость Сергея Писарева связана с работой барнаульского зоопарка. А Сергей Серов рассказал о планах обратиться в Минприроды с предложениями сократить сроки охоты на зайца и приравнять ветровал к валежнику, а также объяснил, как будут проводить экзамен на получение охотничьего билета .

Замыкает пятерку лидеров депутат от “ЕР” Владимир Громов, который в прошлом месяце провел для детей урок мужества.

Полный рейтинг депутатов АКЗС в феврале 2024 года выглядит так:

Фото: Толк

Еще 21 депутат (из 67) не попал в февральский рейтинг из-за отсутствия упоминаемости (в прошлом месяце их было 25). Среди них Петр Боос, Константин Ежов, Анна Ведлер, Анатолий Вытоптов, Игорь Галкин, Татьяна Грошева, Александр Демин, Михаил Зайцев, Наталья Зимина, Сергей Кожемякин, Максим Кочев, Юрий Кропотин, Александр Лисицын, Дмитрий Моисеев, Иван Мордовин, Людмила Мухортова, Александр Николайчик, Вячеслав Початов, Александр Ткачев, Александр Траутвейн и Ирина Шудра.

Рейтинг “Толка” составляется на основе количества упоминаний в краевых информационных агентствах, на порталах, сайтах газет и телеканалов: “Толк”, “Амител”, “Атмосфера”, “Аргументы и Факты – Алтай”, “Алтапресс”, “Алтайская правда”, “Бийский рабочий”, “Банкфакс”, “Вечерний Барнаул”, “Вести Алтай”, “Катунь 24”, “Комсомольская правда в Барнауле”, “Московский комсомолец на Алтае”, “Наш Бийск”. Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце. Нулевая упоминаемость означает, что поисковики сайтов (указаны выше) и поисковые системы не отобразили упоминание депутата в выбранный период.

Взято отсюда.

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