Кто из депутатов Думы Бийска возглавил медиарейтинг в начале 2024 года

Только восемь народных избранников вошли в январский медиарейтинг

Медиаактивность депутатов Думы Бийска в начале 2024 года осталась на том же уровне, что и в декабре. При этом впервые за полгода у рейтинга сменился лидер – в январе им стал депутат Анатолий Чуй, на которого пришлось больше половина всех упоминаний.

Улучшение медиапозиций депутата, который также является директором местного водоканала, связана с информацией о поджоге его машины, о чем в прошлом месяце писали СМИ.

Также в числе самых медийных оказались депутат Вадим Глушков – в январе он рассказывал о проведении единого дня сбора подписей в поддержку самовыдвижения президента. И Юлия Матусевич, которая в прошлом месяце в рамках проекта «МКД» встретилась с членами организации «Содружество» и жителями села Фоминское.

Полный медиарейтинг депутатов Думы Бийска в январе выглядит так:

Рейтинг, январь. Фото: Редакция “БР”

Медиарейтинг составляется на основе количества упоминаний депутатов в информационных агентствах, на порталах, сайтах газет: «Толк», «Амител», «Атмосфера», «Алтапресс», «Банкфакс», «Алтайская правда», «Московский Комсомолец на Алтае», «Бийский рабочий», «Наш Бийск», «Деловой Бийск». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце. Нулевая упоминаемость означает, что поисковики сайтов СМИ и поисковые системы не отобразили упоминание депутата в выбранный период.

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Взято отсюда