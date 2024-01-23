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Кто из депутатов Думы Бийска завершил 2023 год в статусе самых медийных

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Кто из депутатов Думы Бийска завершил 2023 год в статусе самых медийных

В топ лидеров декабрьского медиарейтинга попали шесть народных избранников

Медиаактивность депутатов Думы Бийска в конце 2023 года снизилась в 1,5 раза. Большая часть народных избранников завершила месяц с нулевой упоминаемостью в средствах массовой информации. А топ лидеров декабрьского медиарейтинга вырвались сразу шесть депутатов.

Первую строчку по-прежнему занимает председатель Думы Сергей Ларейкин. В прошлом месяце он на декабрьском заседании поблагодарил депутатов за хорошую работу в 2023-м, оценил итоги прямой линии президента России и поздравил жителей города с Новым годом.

На втором месте декабрьского рейтинга медийности оказалась заместитель председателя Думы Наталья Быкова. В декабре она обратилась в краевой парламент с просьбой выделить из бюджета дополнительное финансирование на расселение аварийных домов и положительно оценила подросший ко второму чтению городской бюджет на 2024 год.

А третью строчку между собой разделили четыре депутата, которые набрали одинаковое количество упоминаний. Олеся Тырышкина в декабре рассказывала об открытии большого катка, Дмитрий Тяглов разбирался с проблемой низких температур в домах Бийска, Винера Фаляхова поздравила бийских спортсменов с получением спортивных наград и премии, а Инна Рязанова прокомментировала прошедший городском ДК концерт Шамана.

Полный медиарейтинг депутатов Думы Бийска в декабре:

Медиарейтинг депутатов Думы Бийска за декабрь 2023 года. Фото: редакция “БР” По итогам четвертого квартала в топ-5 самых медийных депутатов Думы Бийска вошли Сергей Ларейкин, Наталья Быкова, Винера Фаляхова, Дмитрий Тяглов и Инна Рязанова. В течение последних трех месяцев они чаще других притягивали к себе внимание средств массовой информации.

Медиарейтинг составляется на основе количества упоминаний депутатов в информационных агентствах, на порталах, сайтах газет: «Толк», «Амител», «Атмосфера», «Алтапресс», «Банкфакс», «Алтайская правда», «Московский Комсомолец на Алтае», «Бийский рабочий», «Наш Бийск», «Деловой Бийск». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце. Нулевая упоминаемость означает, что поисковики сайтов СМИ и поисковые системы не отобразили упоминание депутата в выбранный период.

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