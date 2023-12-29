После спортивной части бегунов приглашают на чаепитие в собор

Утром 1 января 2024 года барнаульцев приглашают присоединиться к трезвой православной пробежке. Как сообщает телеграм-канал «Вести Алтай», забег на 3,5 км благословил алтайский митрополит.

— По благословению митрополита барнаульского и алтайского Сергия, после божественной литургии и молебна на Новый год состоится православная трезвая пробежка, — говорится в приглашении.

После нее бегуны отправятся на чаепитие в Покровский собор. Старт в 11:00 от кафедрального собора на Никитина, 137. Принять участие в пробежке может любой желающий.

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29.12.2023