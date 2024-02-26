Девушки в форме. УФСИН Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

В числе участниц кинологи, сотрудники отделов охраны, безопасности, режима и надзора, медики, представители кадров и других служб

19 февраля “Толк” запустил онлайн-конкурс “Краса в погонах” совместно с УФСИН. Конкурс приурочен сразу к трем праздникам – 8 Марта, 145-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы РФ и Дню работника УИС. Рассказываем о промежуточных результатах.

В конкурсе принимает участие 28 сотрудниц управления в возрасте от 20 до 50 лет. До окончания голосования остается меньше двух недель. Свой выбор сделали уже 1817 читателей “Толка”. Предварительно в топ-10 входят:

Плешкова Ирина (№27) – 28,8% голосов;

Шершнева Юлия (№22) – 15,8% голосов;

Теске Ирина (№6) – 6,1% голосов;

Леонова Александра (№26) – 5,3% голосов;

Цветкова Ольга (№11) – 4% голосов;

Хорохордина Оксана (№1) – 3,6% голосов;

Сазонова Елена (№24) – 3,1% голосов;

Филиппова Дарья (№19) – 2,8% голосов;

Афанасьева Галина (№5) – 2,9% голосов;

Гардт Олеся (№18) – 2,6% голосов.

Если вы еще не проголосовали, то это можно сделать в специальной форме в конце этого материала. Полный список участниц смотрите здесь.

Итоги онлайн-конкурса “Краса в погонах” будут подведены 8 марта, в Международный женский день. Победительница получит возможность принять участие в интервью на телеканале “Толк”. Успевайте оставить голос за понравившуюся конкурсантку, ведь у нее еще есть все шансы на победу.

Загрузка…

Взято отсюда