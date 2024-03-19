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75-летний король Великобритании Карл III болен раком. Какое именно заболевание у монарха, не уточняется. В случае смерти короля престол перейдет к его старшему сыну

СМИ и паблики в соцсетях неожиданно “похоронили” Карла III, а потом массово опубликовали опровержения. На фоне фейковых новостей о смерти короля Карла, борющегося с тяжелой болезнью, пользователи стали задаваться вопросом: кто станет следующим королем после Карла III?

Кто после Карла III станет королем

В Великобритании судьбу королевского трона определяют линия престолонаследия и принцип первородства. Женщины и мужчины из королевской семьи уравнены в правах престолонаследия, и главную роль играет то, чей ты наследник и каким по счету родился.

Кто станет следующим королем Британии

Следующий в очереди на престол – старший сын короля Карла III принц Уильям. Его статус наследника престола отражен в титуле принца Уэльского.

За принцем Уильямом в списке наследников британского престола следуют его дети. Вторую строчку занимает принц Джордж, третью – принцесса Шарлотта, четвертую – принц Луи. Это значит, что в случае смерти или отречения Уильяма королем Великобритании станет Джордж, рассказывает marieclaire.ru.

Кто такой принц Уильям

Это старший сын короля Карла и покойной Дианы, принцессы Уэльской. Женат на Кейт Миддлтон, имеет троих детей. В настоящее время его основные функции как наследника заключаются в том, чтобы поддерживать короля Карла III в его работе.

Взято отсюда