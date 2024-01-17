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Кто может стать заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству вместо Шеломенцева

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Amic.ru ищет кандидатов, кто мог бы заниматься дорогами и парками в краевой столице

Кто может стать заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству вместо Шеломенцева

Фото: amic.ru

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали 11 января. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме около 2 миллионов рублей, которые чиновник мог получить в виде автомобиля. На время следственных действий вице-мэра поместили в СИЗО. Сейчас на сайте администрации Барнаула Антон Шеломенцев до сих пор числится в качестве заместителя главы города и власти краевой столицы не комментировали ситуацию. Однако кто-то должен в мэрии заниматься дорожной отраслью. Amic.ru решил найти кандидатов, кто бы мог стать главным по дорогам и благоустройству.

Валерий Ведяшкин

Именно он последние полгода возглавляет комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула. Именно Валерий Ведяшкин с конца ноября, когда следователи уже интересовались Антоном Шеломенцевым, посещал все публичные мероприятия и давал комментарии СМИ. На открытии путепровода на Новом рынке 1 декабря журналисты краевых изданий удивились тому, что комментарий им давал не Антон Шеломенцев, а Валерий Ведяшкин. Так что чиновник вполне может пойти на повышение и отвечать не только за дороги, но и за благоустройство.

Петр Воронков

Еще один заместитель Антона Шеломенцева. Он возглавил комитет по благоустройству города в конце 2023 года. С 2016 по 2019 год замещал должности главного специалиста, замначальника отдела и начальника отдела в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула. Петру Воронкову всего 34 года и он не имеет такого большого опыта на руководящих постах.

Андрей Курышин

До апреля 2023 года Андрей Курышин возглавлял МБУ “Автодорстрой” и имеет огромный опыт. Многие считают его одним из лучших специалистов в Барнауле в дорожной отрасли. Андрей Курышин состоит в муниципальном резерве управленческих кадров Барнаула. Имеет два высших образования. Трудовой стаж – 25 лет, из них 10 – на руководящих должностях на муниципальных предприятиях города. В апреле прошлого года Курышин возглавил Железнодорожный район Барнаула и место заместителя мэра города было бы для него отличным повышением по службе.

Кто-то другой

Вице-мэром может стать человек со стороны, не работающий в мэрии краевой столицы. Как вариант, представитель Министерства транспорта Алтайского края или специалист из частных дорожных структур. 

горняк

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