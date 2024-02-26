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Кто на новенького. 2,7 тысячи жителей Алтая могут прийти на выборы 8 сентября впервые

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Выборы пройдут не везде, в списках для голосования всего 207 тысяч избирателей

Кто на новенького. 2,7 тысячи жителей Алтая могут прийти на выборы 8 сентября впервые

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Более 2,7 тысячи жителей Алтайского края значатся в списках избирательных комиссий как впервые голосующие на выборах в воскресенье, 8 сентября. Это те, кому только исполнилось 18 лет. Об этом сообщила председатель краевого Избиркома Ирина Акимова.

“Всего в этот день голосования в регионе около 207 тысяч человек. 25% (51,8 тысячи) из них – люди в возрасте от 18 до 30 лет. Впервые голосующих избирателей – 2731 человек”, – уточнила Акимова.

Так, одного депутата Алтайского краевого Законодательного собрания (округ № 2) будут выбирать в Ключевском, Кулундинском, Михайловском, Табунском районах края, голосующих там – 694 человека. Конечно, далеко не все они придут на выборы, но право такое имеют.

На довыборах депутата Барнаульской городской Думы (округ № 2) голосует только часть Железнодорожного района, где живет 5 798 молодых избирателей, из них 243 человека впервые будут иметь право проголосовать.

И на выборах двух депутатов думы города Бийска (округа № 2 и № 6) – 5 154 молодых избирателя, из них 264 впервые голосующих. 

новости Локтевский

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