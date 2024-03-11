реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Кто оказался под маской Акулы в новом выпуске Маски и угадали ли его члены жюри

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кто оказался под маской Акулы в новом выпуске Маски и угадали ли его члены жюри

Шоу "Маска". Жюри Фото: "ВайТ Медиа" – t.me/weitmedia

Шоу “Маска” покинул уже четвертый участник, и на этот раз ни один из членов жюри не смог угадать, кто скрывался за костюмом

На длинных выходных, посвященных Международному женскому дню, на НТВ показали сразу два выпуска флагманского шоу “Маска”. Второй вышел в эфир 10 марта.

Кто снял маску в 5-м выпуске от 10 марта

В 5-м выпуске “Маски” претендентов на вылет из шоу оказалось двое: это участники в костюмах Перца и Акулы, сообщает Life.

В итоге председатель жюри Филипп Киркоров решил, что снять маску нужно с Акулы.

“Чисто из моего личного интереса”, — подчеркнул Киркоров.

Кто оказался под маской Акулы

Члены жюри считали, что это – Давид Манукян. Но оказалось, что под маской Акулы скрывался рэп-исполнитель Артем Качер.

В проекте осталось десять масок.

8 марта на НТВ показали праздничный выпуск шоу “Маска”. Свое настоящее лицо раскрыл Водяной. Оказалось, что под маской скрывался актер Станислав Ярушин.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон велосипеда у ребенка

Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон…

Ранее мужчина был судим 11 марта 2024, 16:06105Написать комментарий Жителя…

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники за границу и по стране и сколько это стоит

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на…

Рассказываем про топ-10 самых популярных направлений 11 марта 2024, 15:0085Написать…

Безобидные с виду симптомы. Академик рассказал, как распознать частый вид рака у мужчин

Безобидные с виду симптомы. Академик рассказал, как распознать частый…

Речь про рак предстательной железы, который только в 2022 году…

«Думал, что валенки — это носки, а обувь еще принесут»: как студент из Индии стал известным сибирским нейрохирургом

«Думал, что валенки — это носки, а обувь еще…

Мороз в -23 градуса 33 года назад стал для Шалиндера…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp