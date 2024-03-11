Шоу "Маска". Жюри Фото: "ВайТ Медиа" – t.me/weitmedia

Шоу “Маска” покинул уже четвертый участник, и на этот раз ни один из членов жюри не смог угадать, кто скрывался за костюмом

На длинных выходных, посвященных Международному женскому дню, на НТВ показали сразу два выпуска флагманского шоу “Маска”. Второй вышел в эфир 10 марта.

Кто снял маску в 5-м выпуске от 10 марта

В 5-м выпуске “Маски” претендентов на вылет из шоу оказалось двое: это участники в костюмах Перца и Акулы, сообщает Life.

В итоге председатель жюри Филипп Киркоров решил, что снять маску нужно с Акулы.

“Чисто из моего личного интереса”, — подчеркнул Киркоров.

Кто оказался под маской Акулы

Члены жюри считали, что это – Давид Манукян. Но оказалось, что под маской Акулы скрывался рэп-исполнитель Артем Качер.

В проекте осталось десять масок.

8 марта на НТВ показали праздничный выпуск шоу “Маска”. Свое настоящее лицо раскрыл Водяной. Оказалось, что под маской скрывался актер Станислав Ярушин.

Взято отсюда