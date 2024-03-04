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Кто оказался под маской Мотылька в новом выпуске популярного шоу Маска

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Кто оказался под маской Мотылька в новом выпуске популярного шоу Маска

Шоу "Маска". Жюри Фото: "ВайТ Медиа" – t.me/weitmedia

На телевидении показали третий выпуск флагманского шоу НТВ “Маска”. Очередной участник снял маску, раскрыл свою личность и покинул проект

На НТВ показали 3-й выпуск 5-го сезона шоу “Маска”. В нем состоялось второе разоблачение, и проект покинул один из участников. Рассказываем об этих событиях подробнее.

Кто рисковал снять маску в 3-м выпуске “Маски”

Номинантами на снятие маски стали Мотылек, Водяной и Матрешка. В итоге зрители спасли Водяного, а жюри – Матрешку. Маску снял участник в костюме Мотылька, сообщает Sport24.

Кто оказался под маской Мотылька

В образе Мотылька скрывалась актриса и певица Настасья Самбурская.

Кто продолжает участвовать в 5-м сезоне “Маски”

Осталось 12 персонажей – Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Матрешка, Перец и Щенок.

Будет ли “Маска” на выходных к 8 Марта-2024

На праздничной неделе НТВ покажет сразу два выпуска “Маски”. Их будут транслировать 8 и 10 марта, сообщает Life.

Взято отсюда

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